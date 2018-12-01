Вилья стал одноклубником Иньесты в «Виссел Кобе»

Бывший нападающий сборной Испаниина правах свободного агента перешел в японский клуб

Об этом 36-летний форвард лично сообщил в своем Twitter.

В «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с его бывшим партнером по сборной Испании и «Барселоне» Андресом Иньестой. Оба вместе выступали за каталонский клуб в 2010–2013 годах. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Напомним, Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действовал до конца 2018 года. Давид выступал за американскую команду с 2014 года.

0