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    Вилья стал одноклубником Иньесты в «Виссел Кобе»

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    Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья на правах свободного агента перешел в японский клуб «Виссел Кобе».

    Давид Вилья
    Давид Вилья
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    Об этом 36-летний форвард лично сообщил в своем Twitter.

    В «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с его бывшим партнером по сборной Испании и «Барселоне» Андресом Иньестой. Оба вместе выступали за каталонский клуб в 2010–2013 годах. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

    Напомним, Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действовал до конца 2018 года. Давид выступал за американскую команду с 2014 года.

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