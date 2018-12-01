Гол Роналду помог «Ювентусу» крупно обыграть «Фиорентину»

Туринскийодержал гостевую победу над(3:0) в матче 14-го тура итальянкой Серии А.

Гости открыли счет на 31-й минуте. Бентанкур отыгрался в стенку с Дибалой, далее забежал в штрафную и изящно покатил мяч в самый угол ворот.

На 69-й минуте Куадрадо головой забросил мяч в штрафную хозяев. Кьеллини там задержался после корнера, Джорджио с лёта пробил, а мяч по замысловатой траектории отправился за линию ворот.

А на 79-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти: Фернандеш после прострела Манджукича прервал полёт мяча с помощью руки. Одиннадцатиметровый реализовал Криштиану Роналду.

После этой победы «Ювентус» набрал 40 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице серии А. «Фиорентина», имея в активе 18 баллов, занимает десятое место.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле встретится с «Интер», а «Фиорентина» на выезде сыграет против «Сассуоло». 0