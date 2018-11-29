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    Дриусси и Дзюба сыграют в атаке «Зенита» против «Копенгагена»

    «Зенит» — «Копенгаген»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Зенит Футбол России Копенгаген
    Определились стартовые составы «Зенита» и «Копенгагена» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург».

    Артем Дзюба
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    «Зенит»: Лунёв, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

    Запасные: М. Кержаков, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.

    «Копенгаген»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н’Дойе, Сотириу, Хольс.

    Запасные: Йоронен, Папапяннопулос, Бойлесен, Квист, Томсен, Фальк, Винд.

    Напомним, что в случае победы «Зенит» обеспечит себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Копенгагена» — 5.25, на ничью — 3.55. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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