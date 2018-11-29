«Зенит» — «Копенгаген»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург».

«Зенит»: Лунёв, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.

«Копенгаген»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н’Дойе, Сотириу, Хольс.

Запасные: Йоронен, Папапяннопулос, Бойлесен, Квист, Томсен, Фальк, Винд.

Напомним, что в случае победы «Зенит» обеспечит себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Копенгагена» — 5.25, на ничью — 3.55. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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