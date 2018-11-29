«Зенит» — «Копенгаген»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Артем Дзюба
LiveSport.Ru
«Зенит»: Лунёв, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.
«Копенгаген»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н’Дойе, Сотириу, Хольс.
Запасные: Йоронен, Папапяннопулос, Бойлесен, Квист, Томсен, Фальк, Винд.
Напомним, что в случае победы «Зенит» обеспечит себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Копенгагена» — 5.25, на ничью — 3.55. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.