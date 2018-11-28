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    «Аякс» планирует выручить 140 миллионов евро за своих лидеров

    Трансферы Аякс Футбол Испании Барселона ПСЖ Реал Мадрид Ювентус
    Амстердамский «Аякс» с большой вероятностью продаст двух молодых лидеров клуба в одно из ближайших трансферных окон, сообщает Mundo Deportivo.

    Френки де Йонг
    Френки де Йонг
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    Большой интерес среди европейских клубов вызывают защитник команды из Голландии Матейс де Лигт и полузащитник Френки де Йонг.

    За 21-летнего Де Йонга клуб из Амстердама хочет выручить около 75 миллионов евро, а за 19-летнего Де Лигта — 60-50 миллионов. Таким образом, за обоих футболистов придется выложить порядка 140 миллионов.

    В приобретении обоих футболистов заинтересована «Барселона», однако сине-гранатовым придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», «Реала», «Ювентуса» и еще нескольких грандов. 1

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