Ван Боммел: Нельзя сказать, что «Барселона» в кризисе

Марк ван Боммел
uefa.com
«Барселона» уже обеспечила себе место в 1/8 финала, победа гарантирует каталонцам первое место в группе.
ПСВ не может финишировать выше третьего места.
«Меня не беспокоит атмосфера на стадионе. Наши болельщики всегда с нами. На матчах Лиги чемпионов атмосфера часто даже лучше, чем на играх чемпионата страны.
От "Барселоны" обычно ждешь не таких результатов, но нельзя сказать, что они в кризисе. Мы всегда играем на победу.
Хороший соперник всегда заставит тебя защищаться, даже когда ты не хочешь прижиматься к воротам. Очевидно, это осложняет жизнь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0