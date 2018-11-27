Ван Боммел: Нельзя сказать, что «Барселона» в кризисе

Главный тренер ПСВподелился ожиданиями от матча св рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Барселона» уже обеспечила себе место в 1/8 финала, победа гарантирует каталонцам первое место в группе.

ПСВ не может финишировать выше третьего места.

«Меня не беспокоит атмосфера на стадионе. Наши болельщики всегда с нами. На матчах Лиги чемпионов атмосфера часто даже лучше, чем на играх чемпионата страны.

От "Барселоны" обычно ждешь не таких результатов, но нельзя сказать, что они в кризисе. Мы всегда играем на победу.

Хороший соперник всегда заставит тебя защищаться, даже когда ты не хочешь прижиматься к воротам. Очевидно, это осложняет жизнь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0