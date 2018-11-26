Заместитель директора «Енисея»: Альтернативу манежу мы не ищем

Заместитель директоразаявил, что красноярский клуб не ищет альтернативных месть проведения матча 16-го тура премьере-лиги с

«Мы планируем играть в манеже. Считаем, что у нас есть все основания, чтобы провести матч в манеже. Мы воспользовались правом заявить стадион второй категории на правах команды-дебютанта премьер-лиги. Бюро исполкома на основании этого сделало исключение, дав нам право сыграть в манеже. В общем, мы настраиваемся на игру в манеже, никаких альтернативных вариантов не рассматриваем», — сказал Суровцев «Спорт-Экспрессу».

«Говорили ли с нами руководители РПЛ? Лига прислала нам письмо, в котором говорится, что у нас не согласовано проведение матча с полицией и отсутствует сертификат. Что мы ответили? Что у нас есть сертификат стадиона второй категории, и мы все согласовали с полицией, обсуждали вопрос и с вещателем. А в конце напомнили о том, что у нас есть решение бюро исполкома РФС», — добавил Суровцев.

Напомним, матч «Енисей» — «Ахмат» запланирован на 1 декабря. 0