«Уэска» и «Леванте» сыграли вничью

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Уэска» на своем поле сыграла вничью с «Леванте» со счётом 2:2.

Счёт на 23-й минуте открыл хавбек хозяев Кристиан Ривера с паса Хуана Эрнандеса. В добавленное к первому тайму время счёт сравнял Рохер Марти.

На 51-й минуте «Уэску» вновь вывел вперёд Хавьер Этчейта, которому ассистировал Давид Феррейро. Но на 74-й минуте Эммануэл Боатенг вновь сравнял счет.

«Уэска», набрав семь очков, осталась на последнем, 20-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» с 18 очками поднялся на седьмое место в таблице.

В следующем туре «Уэска» в гостях сыграет с «Сельтой». Матч состоится 1 декабря. «Леванте» на своём поле примет «Атлетик» (3 декабря). 0