Аленичев планирует работать с «Енисеем» и во втором круге

Главный тренер «Енисея»перед матчем 15-го тура Премьер-лиги с «Динамо» рассказал о своем будущем.

«Решили сыграть в четыре защитника. Хотим показать более открытый футбол. Обстановка позволяет. И готовились так — в четыре защитника. Посмотрим, что получится.

В какой-то степени нам на руку, что мало игроков сборных. "Динамо" вот потеряло Рауша. Это фундаментальный игрок. Особенно при подключениях в атаку.

Об обреченности речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди половина чемпионата еще. Все может случиться. Ребята это осознают. Мы должны показать хороший футбол, что уже делали в этом сезоне. Цель — три очка.

Планирую ли работать во втором круге с "Енисеем"? Да, планирую», — заявил Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0