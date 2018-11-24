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    Аленичев планирует работать с «Енисеем» и во втором круге

    Енисей Динамо РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев перед матчем 15-го тура Премьер-лиги с «Динамо» рассказал о своем будущем.

    Дмитрий Аленичев
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    «Решили сыграть в четыре защитника. Хотим показать более открытый футбол. Обстановка позволяет. И готовились так — в четыре защитника. Посмотрим, что получится.

    В какой-то степени нам на руку, что мало игроков сборных. "Динамо" вот потеряло Рауша. Это фундаментальный игрок. Особенно при подключениях в атаку.

    Об обреченности речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди половина чемпионата еще. Все может случиться. Ребята это осознают. Мы должны показать хороший футбол, что уже делали в этом сезоне. Цель — три очка.

    Планирую ли работать во втором круге с "Енисеем"? Да, планирую», — заявил Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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