Гол Жиру принес сборной Франции победу над Уругваем

Сборная Франции одержала домашнюю победу над(1:0) в товарищеском матче, который прошел на «Стад де Франс» в Сен-Дени.

19-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе был заменен на 36-й минуте встречи из-за травмы плеча. Вместо него на поле появился полузащитник Флориан Товен.

На 51-й минуте в ворота французов был назначен пенальти — Гризманн сильно пробил из штрафной, его удар был заблокирован Касересом, но мяч попал Мартину в руку. Одиннадцатиметровый реализовал Оливье Жиру.

Впервые за сборную Франции сыграли защитник «Лиона» Ферлан Менди и нападающий «Боруссии» Алассан Плеа.