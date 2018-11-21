Гол Жиру принес сборной Франции победу над Уругваем

Фрагмент матча
uefa.com
19-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе был заменен на 36-й минуте встречи из-за травмы плеча. Вместо него на поле появился полузащитник Флориан Товен.
На 51-й минуте в ворота французов был назначен пенальти — Гризманн сильно пробил из штрафной, его удар был заблокирован Касересом, но мяч попал Мартину в руку. Одиннадцатиметровый реализовал Оливье Жиру.
Впервые за сборную Франции сыграли защитник «Лиона» Ферлан Менди и нападающий «Боруссии» Алассан Плеа.
Товарищеский матч
Франция — Уругвай — 1:0 (0:0)
Гол: Жиру, 52 — с пенальтиФранция: Ллорис, Павар, Рами, Сако (Кимпембе, 46), Менди, Канте, Ндомбеле (Фекир, 70), Гризманн (Сиссоко, 90+3), Матюиди (Н`Зонзи, 62), Мбаппе (Товен, 36), Жиру (Плеа, 80)Уругвай: Кампанья, М.Суарес, Мендес, Касерес, Весино, Бентанкур, Вальверде (Де Арраскаэта, 60), Торрейра (Родригес, 74), Лаксальт, Кавани, Л.СуаресПредупреждения: Бентанкур, 79. Мендес, 82. Кимпембе, 86. Гризманн, 90+2