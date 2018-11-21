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    Черчесов: Победа шведов закономерна, они играли качественнее

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Швеции в матче Лиги наций (0:2).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Благодаря этой победе Швеция, набрав семь очков, заняла первое место в группе 2, и вышла в дивизион А Лиги наций. Россия осталась на втором месте, также набрав семь очков, но уступила шведам по личным встречам.

    «Результат заслуженный. Сегодня шведы играли качественнее. Понятно, что первый шанс имели мы, когда Ионов вышел один на один и не забил.

    Если же брать игру в целом, то победа шведов закономерна. Мы не были до конца сбалансированы. Это факт.

    Итоги года? Хорошо провели чемпионат мира-2018, хорошо сыграли в Лиге наций, поделив очки с первым местом. В этот раз шведам больше повезло. Мы хотели выйти в Лигу наций А.

    Все игры провели на хорошем уровне. Главное, чтобы правильно поняли меня, но играть с Германией и Швецией без хорошей подготовки сложно. Тем более, у нас не было нескольких игроков», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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