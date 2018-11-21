Андрессон: Сборная Швеции показала, что умеет играть не только на контратаках

Главный тренер Швециирассказал о победе над(2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Напомним, шведы с семью очками заняли первое место в группе 2 лиги В и обеспечили себе повышение в лигу А, на втором месте расположились россияне (7 очков), на третьем — Турция (3), которая вылетела в лигу С.

«Наша идея заключалась в том, чтобы играть с использованием крайних защитников. При этом мы отталкивались от соперника.

Россия отошла к своим воротам, а мы удачно отсекали их форвардов. Мы показали, что умеем играть не только на контратаках. Сегодня показали и другие свои качества.

Мы предполагали, что Россия будет играть низко, потому что их устраивала ничья. В такой ситуации нам пригодился креатив в центре поля.

Например, Ларссон — умный игрок и блестяще справился со своей ролью, перемещаясь по всему фронту атаки. Берг же доказал, что он наш лучший форвард — такой же, каким раньше был Тойвонен.

Я доволен результатом, которого мы достигли в Лиге наций. Он вселяет веру и в тренеров, и в игроков», — приводит слова Андерссона «Матч ТВ». 0