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    Андрессон: Сборная Швеции показала, что умеет играть не только на контратаках

    Сборная Швеции Сборная России Футбол России Лига наций
    Главный тренер Швеции Янне Андерссон рассказал о победе над сборной России (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

    Янне Андерссон
    Янне Андерссон
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    Напомним, шведы с семью очками заняли первое место в группе 2 лиги В и обеспечили себе повышение в лигу А, на втором месте расположились россияне (7 очков), на третьем — Турция (3), которая вылетела в лигу С.

    «Наша идея заключалась в том, чтобы играть с использованием крайних защитников. При этом мы отталкивались от соперника.

    Россия отошла к своим воротам, а мы удачно отсекали их форвардов. Мы показали, что умеем играть не только на контратаках. Сегодня показали и другие свои качества.

    Мы предполагали, что Россия будет играть низко, потому что их устраивала ничья. В такой ситуации нам пригодился креатив в центре поля.

    Например, Ларссон — умный игрок и блестяще справился со своей ролью, перемещаясь по всему фронту атаки. Берг же доказал, что он наш лучший форвард — такой же, каким раньше был Тойвонен.

    Я доволен результатом, которого мы достигли в Лиге наций. Он вселяет веру и в тренеров, и в игроков», — приводит слова Андерссона «Матч ТВ». 0

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