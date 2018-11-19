Промес выйдет в стартовом составе сборной Голландии против Германии

Квинси Промес
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Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Рюдигер, Шульц, Кроос, Зюле, Киммих, Сане, Гнабри, Вернер.
Запасные: Лено, Трапп, Хектор, Гинтер, Горецка, Брандт, Ройс, Мюллер, Та, Руди, Хаверц.
Голландия: Силлессен, Тете, де Лихт, ван Дейк, Блинд, де Роон, де Йонг, Вейналдум, Промес, Депай, Бабел.
Запасные: Зут, Бизот, Думфрис, де Врей, Аке, Строотман, ван де Беек, Росарио, Л. Де Йонг, Дилросун, Вилена, ван Аанолт.
Матч Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Нидерландов состоится 19 ноября, начало — в 22:45 (мск). 0