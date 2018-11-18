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    Сборная Англии вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф Лиги наций

    Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Хорватии
    Сборная Англии одержала домашнюю победу над командой Хорватии (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

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    Счет в матче во втором тайме открыли гости. На 57-й минуте Брекало отпасовал низом на правый край штрафной англичан, где Влашич передал мяч в центр на Крамарича.

    Андрей принялся финтить, накрутил нескольких соперников и исполнил удар с рикошетом от Дайера в угол ворот Пикфорда.

    Отыгрались хозяева на 78-й минуте. Джо Гомес далеко вбросил мяч из аута в штрафную Хорватии, где Кейн во вратарской сумел протолкнуть мяч мимо Калинича, после чего Джесси Лингард с линии ворот нанес завершающий удар.

    А на 85-й минуте Чилуэлл навесил со штрафного с левого фланга атаки, после чего на линии вратарской Гарри Кейн оторвался от Ловрена и ударом в падении отправил мяч в сетку ворот Хорватии.

    Англия набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 и вышла в финальный турнир Лиги наций.

    Хорватия, имея в активе четыре балла, расположилась на последнем месте и вылетела в Лигу В.

    Лига наций A. Группа 4
    Англия — Хорватия — 2:1 (0:0)
    Голы: Крамарич, 57 (0:1). Лингард, 78 (1:1). Кейн, 85 (2:1)Англия: Пикфорд, Уокер, Гомез, Стоунс, Чилвелл, Рэшфорд (Санчо, 73), Дайер, Делф (Лингард, 73), Баркли (Алли, 64), Стерлинг, КейнХорватия: Калинич, Врсалько (Милич, 26), Ловрен, Вида, Едвай, Ребич (Брекало, 46), Модрич, Брозович, Влашич (Рог, 79), Перишич, КрамаричПредупреждения: Баркли, 26. Брозович, 67. Едвай, 67. Ловрен, 89
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