Сборная Англии вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф Лиги наций

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

Счет в матче во втором тайме открыли гости. На 57-й минуте Брекало отпасовал низом на правый край штрафной англичан, где Влашич передал мяч в центр на Крамарича.

Андрей принялся финтить, накрутил нескольких соперников и исполнил удар с рикошетом от Дайера в угол ворот Пикфорда.

Отыгрались хозяева на 78-й минуте. Джо Гомес далеко вбросил мяч из аута в штрафную Хорватии, где Кейн во вратарской сумел протолкнуть мяч мимо Калинича, после чего Джесси Лингард с линии ворот нанес завершающий удар.

А на 85-й минуте Чилуэлл навесил со штрафного с левого фланга атаки, после чего на линии вратарской Гарри Кейн оторвался от Ловрена и ударом в падении отправил мяч в сетку ворот Хорватии.

Англия набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 и вышла в финальный турнир Лиги наций.

Хорватия, имея в активе четыре балла, расположилась на последнем месте и вылетела в Лигу В.