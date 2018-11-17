Сборной Германии нужно смириться с понижением в классе в Лиге наций, заявил Лёв

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал вылет команды из дивизиона А в Лиге наций УЕФА.

Это произошло после того, как сборная Голландии добилась победы в гостевом матче 5-го тура группового этапа с Францией (2:0), досрочно лишив бундестим шансов уйти с последнего места в турнирной таблице группы.

«Голландцы обыграли чемпиона мира, и, конечно, для нас этот результат является горьким, так как мы лишились шанса закрепиться в лиге А. Нам придётся с этим смириться.

Нашей целью по-прежнему остаётся Евро-2020, куда мы будем квалифицироваться. Хотим отправить сильную команду на этот турнир. Мы продолжим работать с молодежью и постепенно интегрировать ее в команду.

В последнем матче этого разочаровывающего года мы хотим попрощаться с болельщиками национальной команды, продемонстрировав хорошую игру», — цитирует Лёва Немецкий футбольный союз.

Матч Германия — Нидерланды пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» 19 ноября. 0