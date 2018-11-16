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    Руни: Было замечательно завершить свою международную карьеру подобным образом

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    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поблагодарил болельщиков за поддержку в его прощальном матче за национальную команду против США (3:0).

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни
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    «По тому, что я видел за эту неделю, как тренер работал с игроками, как хорошо они реагировали на его указания, я считаю, что сборная в надёжных руках. Это замечательная команда молодых парней, которых ждёт очень яркое будущее. Скоро они будут близки к тому, чтобы стать следующей командой, которая привезёт трофей в Англию. Надеюсь, им это удастся. Я буду одним из их преданных фанатов.

    Матч прошёл отлично. Было замечательно завершить свою международную карьеру подобным образом», — приводит слова Руни Goal.

    Напомним, товарищеская встреча против сборной США стала для 33-летнего форварда последней за национальную команду. Футболист появился на поле на 58-й минуте и не отличился результативными действиями. 0

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