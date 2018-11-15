ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мо СалахНовая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и против
  • 15:53
    • Аджоев назвал поставленную перед Черевченко задачу
  • 13:14
    • Директор «Витесса»: Березуцкие войдут в тренерский штаб
  • 12:05
    • Кирьяков: Немцам хочется порадовать своих болельщиков
  • 11:08
    • Скаут «Арсенала» просматривал хавбека ЦСКА
  • 10:54
    • «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Аталанты»
    Все новости спорта

    Гусев: Ари заслуженно получил вызов в сборную

    Сборная России Футбол России Краснодар РПЛ Календарь РФПЛ
    Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал вызов нападающего «Краснодара» Ари в сборную России.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сейчас Ари — один из лучших форвардов России наряду с Артемом Дзюбой и Федором Чаловым. Именно эта тройка показывает самый привлекательный футбол в атаке, все они и забивают, и могут передачу отдать. Так что вызов Ари не только закономерен, но и заслужен», — цитирует Гусева RT на русском.

    «Мне бы, конечно, хотелось посмотреть в деле на Чалова. Тем более что он "армеец", из моего бывшего клуба. Но сейчас играет сборная, в ней нельзя отдавать предпочтение футболистам из той или иной команды. Черчесов выберет одного из них, исходя из того, кто больше будет подходить под модель в конкретном матче», — добавил Гусев.

  • Колосков: Не понимаю почему вызов Ари в сборную вызывал столько негатива
  • Читайте по теме

    • Напомним, Ари впервые вызван в сборную России. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Мошенники из Манчестера
  • Вчера в 16:56
    •
  • Прогноз
  • Германия — Россия
  • 1.85
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нисикори проявит характер против Тима
  • Доминик Тим — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Казахстан не отдаст Латвии второе место
  • Казахстан — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Ак Барс» обыграет ЦСКА в повторении финала Кубка Гагарина
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян Футбол Мошенники из МанчестераАнглийский гранд опять в центре скандала из-за нарушений финансового фэйр-плей Вчера в 16:560
  • 16:05
    • Гусев: Ари заслуженно получил вызов в сборную
  • 13:27
    • Устюгов пропустит три этапа Кубка мира
  • 12:21
    • Черчесов: Планировали немного другой состав сборной, но так сложилась ситуация
    СКА — «Адмирал» Хоккей КХЛ. СКА разгромил «Адмирал», «Куньлунь» обыграл «Сибирь», «Спартак» победил «Автомобилист»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 14 ноября Вчера в 23:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгийцы вновь не заметят исландцев
  • 3.11
    •
  • 11:49
    • «Челси» возглавляет гонку за полузащитником «Боруссии»
  • 11:35
    • Форвард «МЮ» не поможет сборной Бельгии в матче с Исландией
  • 11:22
    • Сборную Мексики возглавит экс-тренер «Барселоны»
    Сантьяго Солари стал полноценным наставником мадридской команды Футбол Солари — на своем месте у руля МадридаРеакция прессы на назначение Солари наставником «Реала» Вчера в 00:560
  • 08:04
    • Чилич одолел Изнера на Итоговом чемпионате ATP
  • 01:25
    • Карпин объяснил, почему отказался возглавить «Спартак»
  • 22:37
    • СКА разгромил «Адмирал», Прохоркин набрал пять очков
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие