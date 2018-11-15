Гусев: Ари заслуженно получил вызов в сборную

Экс-футболистпрокомментировал вызов нападающего

«Сейчас Ари — один из лучших форвардов России наряду с Артемом Дзюбой и Федором Чаловым. Именно эта тройка показывает самый привлекательный футбол в атаке, все они и забивают, и могут передачу отдать. Так что вызов Ари не только закономерен, но и заслужен», — цитирует Гусева RT на русском.

«Мне бы, конечно, хотелось посмотреть в деле на Чалова. Тем более что он "армеец", из моего бывшего клуба. Но сейчас играет сборная, в ней нельзя отдавать предпочтение футболистам из той или иной команды. Черчесов выберет одного из них, исходя из того, кто больше будет подходить под модель в конкретном матче», — добавил Гусев.

Напомним, Ари впервые вызван в сборную России. 0