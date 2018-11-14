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    Колосков: Не понимаю почему вызов Ари в сборную вызывал столько негатива

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов нападающего «Краснодара» Ари в сборную России.

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    «Не понимаю почему вызов Ари вызывал столько негатива. Тренерский штаб сборной решает конкретную задачу на матчи с Германией и Швецией.

    В команде много травмированных, а Ари хорошо проявляет себя в составе "Краснодара". Все логично, поэтому не стоит делать сравнения со сборной по мини-футболу.

    Там идет критика потому, что есть много сильных российских игроков, а приглашают бразильцев. В большом футболе, увы, у нас пока не так много классных исполнителей», — приводят слова Колоскова «Известия».

    Добавим, что текущем сезоне Ари провел 12 матчей за «Краснодар», в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

    Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 20 числа встретится со Швецией в рамках Лиги наций. 0

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