Колосков: Не понимаю почему вызов Ари в сборную вызывал столько негатива

Почетный президент РФСпрокомментировал вызов нападающего «Краснодара»в сборную России.

«Не понимаю почему вызов Ари вызывал столько негатива. Тренерский штаб сборной решает конкретную задачу на матчи с Германией и Швецией.

В команде много травмированных, а Ари хорошо проявляет себя в составе "Краснодара". Все логично, поэтому не стоит делать сравнения со сборной по мини-футболу.

Там идет критика потому, что есть много сильных российских игроков, а приглашают бразильцев. В большом футболе, увы, у нас пока не так много классных исполнителей», — приводят слова Колоскова «Известия».

Добавим, что текущем сезоне Ари провел 12 матчей за «Краснодар», в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 20 числа встретится со Швецией в рамках Лиги наций. 0