25 февраля в 23-м туре испанской Примеры «ПСЖ» на своем поле примет «Ренн». Начало игры — в 19:05 по мск. «ПСЖ» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане, как и всегда, являются главным фаворитом в борьбе за титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.

В активе команды из Парижа 44 пункта. Парижский коллектив уже на целых 13 баллов опережает второй «Брест» и на 14 — третью «Ниццу».

Команда из столицы Франции 53 раза (больше всех в лиге) поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь 18 мячей.

Последние матчи: столичная команда в последнем туре переиграла «Нант» (2:0), а до этого «ПСЖ» справился с «Лиллем» (3:1) и «Страсбургом» (2:1).

Только перед этим подопечные Луиса Энрике потеряли очки в противостоянии с «Брестом» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Также между этими матчами «ПСЖ» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции, переиграв «Брест» (3:1), а также выиграл у «Реал Сосьедада» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико, Милан Шкриньяр, Нуну Мендеш и Лейвин Курзава. Все они точно пропустят этот матч.

Состояние команды: «ПСЖ» уже практически чемпион, а также продолжает борьбу в Кубке страны и Лиге чемпионов. Пока что сезон для парижан складывается идеально.

Зимой парижане пополнились Лукасом Бералдо и Габриэлем Москардо, а также отпустили Уго Экитике, Ноа Лемину и Чера Ндура.

Все ждут летнего трансферного окна и развязки с будущим Килиана Мбаппе. Скорее всего, форвард покинет парижский коллектив.

«Ренн»

Турнирное положение: команда из одноименного является крепким середняком текущего сезона французской Лиги 1.

В настоящий момент коллектив из Ренн имеет в своем активе 34 очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Красно-черные» только на 2 балла отстают от еврокубковой зоны, поэтому вся борьба впереди.

За 22 матча «Ренн» смог забить 34 мяча, а в свои пропустил только 26 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре «Ренн» смог переиграть «Клермон» (3:1), а до этого также взял верх над «Гавром» (1:0) и «Монпелье» (2:1).

Перед этим подопечные Жюльена Стефана также переиграли «Лион» (3:2), «Ниццу» (2:0), «Клермон» (3:1) и только потом сыграли вничью с «Тулузой» (0:0).

Также недавно команда вышла в четвертьфинал Кубка Франции, переиграв «Сошо» (6:1), но вылетела из Лиги Европы от «Милана» (0:3, 3:2).

Не сыграют: в лазарете коллектива находятся Махамаду Нагида, Энцо Ле Фе и Фабиан Ридер, которые точно не сыграют в этом матче.

Состояние команды: в последнее время «Ренн» выступает крайне удачно и можно с уверенностью сказать, что команда поборется за место в еврокубках, поскольку даже до второго места всего шесть очков.

Также у «красно-черные» есть возможность побороться за Кубок Франции, поскольку в четвертьфинале они сыграют со скромным «Ле Пуй-эн-Велай», а там еще два матча и победа.

Во время зимнего трансферного окна «Ренн» пополнили только Азор Матусива и Алиду Сейду, а ушли из команды Мохамед Яуаб, Неманья Матич и Лоренц Ассиньон.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах

«Ренн» выиграл 6 последних матчей французской Лиги 1

«ПСЖ» последний раз дома проиграл в чемпионате Франции еще 15 сентября прошлого года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Ренна» — в 6.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

ПСЖ — Ренн: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.454.807.30Бонус$9500

Прогноз: обе команды сейчас находятся в потрясающей форме, они много забивают и побеждают.

Думается, что в этом матче будет также и обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.75.

Прогноз: учитывая форму и игру команд в последних матчах, можно рискнуть и предположить, что беспроигрышные серии продолжатся, а соперники сыграют вничью.

Ставка: ничья за 4.70.