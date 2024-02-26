26 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Райо Вальекано». Начало игры — в 23:00 по мск. «Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает бороться за высокие места. Сейчас «бело-красные» идут на третьей позиции в турнирной таблице.

Коллектив из Жироны имеет в своем активе 56 очков и на шесть баллов отстают от лидирующего «Реала»

«Жирона» смогла забить 54 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила всего 32.

Последние матчи: в прошлом туре команда уступила «Атлетику» (2:3), а до этого было разгромное поражение от «Реала» (0:4).

Перед этим подопечные Мичела сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также победили «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Между этими играми «Жирона» также вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Мальорке» (2:3)

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Антонио Джастин, Тони Вилья и Хоэль Рока.

Состояние команды: «Жирона» продолжает борьбу даже за чемпионский титул. В зоне Лиги чемпионов команда точно обязана остаться.

Зимой «жиронцы» сохранили состав и никем не усилились, поэтому у них сбалансированы все позиции. А вот летом коллектив уже может расстаться с рядом игроком.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: мадридский коллектив пока что находится в безопасной зоне и не борется за выживание, однако расслабляться команде из Мадрида все еще рано.

В настоящий момент «Райо Вальекано» располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице. Мадридцы имеют в своем активе 25 пунктов и на восемь баллов опережают опасную зону.

«Пчелы» смогли 22 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом» (1:1), а до этого команда уступила «Мальорке» (1:2), «Севилье» (1:2) и «Атлетико» (1:2).

Перед этим подопечные Франсиско смогли сыграть вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), но проиграли «Лас-Пальмасу» (0:2).

До этого также был вылет из Кубка Испании, где «Райо Вальекано» уступил «Жироне» (1:3).

Не сыграют: не смогут принять участие в этой игре травмированный Диего Мендес и дисквалифицированный Иси Палазон.

Состояние команды: команда уже вылетела из Кубка Испании, а в чемпионате практически ни за что не борется. Уже можно говорить о том, что коллектив доигрывает сезон.

Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Кристиан Тотти и Мигель Креспо, а покинул лишь Хонатан Кабайеро.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» не может выиграть на протяжении 7 матчей

«Жирона» не проигрывает дома в 9 матчах подряд

«Райо Вальекано» не может выиграть у «Жироны» на протяжении 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Райо Вальекано» — в 5.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.12.

Жирона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.604.155.30Бонус$9500

Прогноз: в последнее время обе команды выступают не лучшим образом, однако они забивают, поэтому логичным будет поставить на то, что соперники забьют друг другу.

Ставка: обе забьют 1,77.

Прогноз: если говорить о шансах на победу, то у «Жироны» их больше, но далеко не факт, что он выиграет. Можно рискнуть и поставить с форой на «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой+1 за 1,80.