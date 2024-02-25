25 февраля в рамках 26-го тура итальянской Серии А «Лечче» в родных стенах сыграет против «Интера». Начало игры — в 20:00 по мск. «Лечче» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Серии А с 24-ю очками в активе после 25-и туров. Кажется, что «Лечче» неплохо идет по сезону, находясь в середине таблицы, но команда не может чувствовать себя комфортно.

Дело в том, что «Лечче» опережает зону вылета лишь на 4 очка — вся борьба еще впереди. За 25 встреч команда забила только 24 гола при 39-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедших встречах команда редко набирает очки. В последнем туре «Лечче» проиграл «Торино» (0:2), а матчем ранее уступил «Болоньи» (0:4).

В последние 5 матчей команда одержала только одну победу и 4 раза проиграла. За этот период «Лечче» пропустил 13 голов при 4-х пропущенных.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Патрик Доргу (перебор желтых карточек) и Марин Понграчич (травма).

Состояние команды: «Лечче» необходимо более стабильно набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. При этом, команда уже вряд-ли сможет подняться выше по турнирной таблице — отрыв слишком большой.

Последний раз «Лечче» набирал хотя бы один балл в очных встречах против «Интера» еще в 2020-м году (1:1). Сможет ли команда преподнести сюрприз своему сопернику? Нынешний «Интер» выглядит очень мощно.

«Интер»

Турнирное положение: Команда проводит прекрасный сезон, занимая 1-е место в таблице Серии А с 63 очками в активе после 24-х туров. «Интер» ушел в комфортный отрыв от ближайших преследователей (9 очков).

«Интер» — самая результативная команда в чемпионате Италии, забив 59 голов за 24 встречи. При этом, «змеи» меньше всех пропустили — 12 голов.

Последние матчи: В прошедшем туре «Интер» разгромил «Салернитану» (4:0), а матчем ранее одержал уверенную победу над «Ромой» (4:2). В последнее время «Интер» особенно результативен.

У «змей» продолжается победная серия, которая составляет 9 матчей. К слову, «Интер» обыграл «Атлетико» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов, забив единственный гол на 79-й минуте.

Не сыграют: Франческо Ачерби и Маркус Тюрам (у обоих травмы).

Состояние команды: «Интер» набрал какой-то сумасшедший ход, команда громит своих соперников одного за другим. Интересно, что команда набрала 32 очка из 36-и возможных на чужом поле.

«Интер» стабильно побеждает «Лечче» в очных противостояниях. В последних 3-х матчах «змеи» непременно одерживали победу (2:0, 2:0, 2:1). В предстоящем матче у «Интера» есть все, чтобы обыграть своего соперника.

Статистика для ставок

В последних 3-х очных встречах между этими командами «Интер» непременно побеждал

«Интер» побеждает 9 матчей подряд

«Лечче» проиграл 5 матчей из последних 6-и

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа «Лечче» — в 7.90.

ТБ 2.5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.

Лечче — Интер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 7.904.801.43Бонус$9500

Прогноз: Можно предположить, что «Интер» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 1.83.

Прогноз: «Лечче» будет упираться до последнего. Можно также предположить, что команды пробьют тотал больше.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.75.