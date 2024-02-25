«Лечче»
Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Серии А с 24-ю очками в активе после 25-и туров. Кажется, что «Лечче» неплохо идет по сезону, находясь в середине таблицы, но команда не может чувствовать себя комфортно.
Дело в том, что «Лечче» опережает зону вылета лишь на 4 очка — вся борьба еще впереди. За 25 встреч команда забила только 24 гола при 39-и пропущенных.
Последние матчи: В прошедших встречах команда редко набирает очки. В последнем туре «Лечче» проиграл «Торино» (0:2), а матчем ранее уступил «Болоньи» (0:4).
В последние 5 матчей команда одержала только одну победу и 4 раза проиграла. За этот период «Лечче» пропустил 13 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграют: Патрик Доргу (перебор желтых карточек) и Марин Понграчич (травма).
Состояние команды: «Лечче» необходимо более стабильно набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. При этом, команда уже вряд-ли сможет подняться выше по турнирной таблице — отрыв слишком большой.
Последний раз «Лечче» набирал хотя бы один балл в очных встречах против «Интера» еще в 2020-м году (1:1). Сможет ли команда преподнести сюрприз своему сопернику? Нынешний «Интер» выглядит очень мощно.
«Интер»
Турнирное положение: Команда проводит прекрасный сезон, занимая 1-е место в таблице Серии А с 63 очками в активе после 24-х туров. «Интер» ушел в комфортный отрыв от ближайших преследователей (9 очков).
«Интер» — самая результативная команда в чемпионате Италии, забив 59 голов за 24 встречи. При этом, «змеи» меньше всех пропустили — 12 голов.
Последние матчи: В прошедшем туре «Интер» разгромил «Салернитану» (4:0), а матчем ранее одержал уверенную победу над «Ромой» (4:2). В последнее время «Интер» особенно результативен.
У «змей» продолжается победная серия, которая составляет 9 матчей. К слову, «Интер» обыграл «Атлетико» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов, забив единственный гол на 79-й минуте.
Не сыграют: Франческо Ачерби и Маркус Тюрам (у обоих травмы).
Состояние команды: «Интер» набрал какой-то сумасшедший ход, команда громит своих соперников одного за другим. Интересно, что команда набрала 32 очка из 36-и возможных на чужом поле.
«Интер» стабильно побеждает «Лечче» в очных противостояниях. В последних 3-х матчах «змеи» непременно одерживали победу (2:0, 2:0, 2:1). В предстоящем матче у «Интера» есть все, чтобы обыграть своего соперника.
Статистика для ставок
- В последних 3-х очных встречах между этими командами «Интер» непременно побеждал
- «Интер» побеждает 9 матчей подряд
- «Лечче» проиграл 5 матчей из последних 6-и
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа «Лечче» — в 7.90.
ТБ 2.5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.
Лечче — Интер: коэффициенты букмекеров
Прогноз: Можно предположить, что «Интер» начнет делать результат уже в 1-м тайме.
Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 1.83.
Прогноз: «Лечче» будет упираться до последнего. Можно также предположить, что команды пробьют тотал больше.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.75.