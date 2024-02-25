«Кадис» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

поделили очки (2:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.

В составе гостей голы забили Яго Аспас на 11-й минуте и Уиллот Сведберг на 58-й минуте.

Первый гол «Кадиса» записал на свой счет Хуанми на 66-й минуте. Уже на 90+10-й минуте игрок хозяев Дарвин Мачис сумел сравнять счет.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Сельта 1:2 Голы: 0:1 Яго Аспас (11'), 0:2 Уиллот Сведберг (58'), 1:2 Хуанми (66') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен (Хосеба Сальдуа, 86'), Виктор Чуст, Хорхе Мере, Хавьер Эрнандес, Рубен Алькарас, Гонсало Эскаланте (Romenigue Kouame, 66'), Роберт Наварро (Дарвин Мачис, 86'), Рубен Собрино (Крис Рамос, 65'), Хуанми, Максимилиано Гомес (Серхио Гвардиола, 65') Сельта: Висенте Гуайта, Мануэль Санчес, Унай Нуньес, Карл Старфельт, Хавьер Манкильо (Оскар Мингуэза, 75'), Лукас де ла Торре, Франсиско Пейнадо, Ренато Тапиа (Жаилсон, 57'), Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 75'), Tadeo Allende (Уиллот Сведберг, 57') Предупреждения: Ренато Тапиа (33'), Хавьер Манкильо (41'), Хуанми (72'), Яго Аспас (76'), Рубен Алькарас (86')

После этого матча «Сельта» занимает 17-е место в таблице Примеры с 21 очками в активе. «Кадис» — на 18-й позиции (18 баллов).