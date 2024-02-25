ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
  • 00:54
    • «Мец» на своем поле уступил «Лиону»
  • 00:47
    • «Болонья» уверенно победила «Верону»
    Все новости спорта

    Пропустит ли «Реал» от «Севильи»?

    «Реал» — «Севилья». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунин («Реал»)
    25 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Севилью». Начало игры — в 23:00 по мск. «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 25 Февраля 2024 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает главным претендентом на чемпионский титул. По итогам 25 сыгранных матчей в активе мадридцев 62 очка и первая строчка в турнирной таблице.

    «Реал» на шесть баллов опережает вторую «Жирону» и на восемь — третью «Барселону». Если не случится ничего экстраординарного, то команда из Мадрида возьмет золотые медали.

    «Королевский клуб» смог 53 раза поразить ворота соперника и меньше всех в лиге пропустил — только 16 мячей.

    Последние матчи: в последней игре Примеры «Реал»сыграл вничью с «Райо Вальекано», а до этого «сливочные» разгромили «Жирону» (4:0) и поделили очки с «Атлетико» (1:1).

    Перед этим же подопечные Карло Анчелотти одолели «Хетафе» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Альмерию» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Между этими играми был вылет из Кубка Испании от «Атлетико» (2:4), а также победа над «РБ Лейпциг» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер и Джуд Беллингем, а также дисквалифицированные Дани Карвахаль и Эдуарду Камавинга.

    Состояние команды: «Реал» проводит феноменальный сезон. Команда уже выиграла Суперкубок страны и может взять еще два других титула.

    В чемпионате золотые медали для «королевского клуба» очень вероятны, а вот в Лиге чемпионов, конечно, еще вся борьба впереди.

    Что касается кадровых новостей, то во время зимнего трансферного окна состав не претерпел никаких изменений. Все ждут лета и прихода Килиана Мбаппе.

    «Севилья»

    Турнирное положение: севильцы пока что полностью проваливают сезон. Мало того, что «красно-белые» вылетели из всех турниров, так еще и в чемпионате борются за выживание.

    В настоящий момент «нервионцы» имеют в своем активе 24 очка и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. Команда из одноименного города только на 7 баллов опережает зону вылета.

  • Следующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
  • Но, возможно, одному из главных героев сезона лучше остаться в «Байере»
  • 21/02/2024

    • Коллектив из Севильи смог забить 30 мячей, а пропустил целых 37.

    Последние матчи: в прошлом туре «Севилья» смогла сыграть вничью с «Валенсией» (0:0), а до этого были победы в матчах с «Атлетиком» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

    Перед эти подопечные Кике Санчеса Флореса поделили очки с «Осасуной» (1:1) и крупно уступили «Жироне» (1:5).

    Между этими играми также был вылет из Кубка Испании от «Атлетико» (0:1).

    Не сыграют: «Севилья» не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Люсьена Агуме, Мариано Диаса, Маркуса Акунью, Доди Лукебакио и Маркана. Также под вопросом выход на поле Эрика Ламелы, Неманьи Гуделя и Ньянзу Куасси.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: после провального старта сезона команда взяла себя в руки и в последних матчах стала добиваться результата и показывать хорошую игру.

    Зимой в «Севилью» пришли Алехо Велиз, Матео Мейя, Ганнибал Межбри и Люсьен Агуме.

    Покинули же команду только Иван Ракитич, Хуан Гонсалес и Федерико Гаттони.

    Статистика для ставок

    • «Реал» имеет серию из 19 матчей без поражений в Примере

    • «Севилья» не проигрывает 4 матча подряд в Примере

    • «Реал» не проигрывает «Севилье» на протяжении 10 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.80, а победа «Севильи» — в 9.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.53, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.50.

    Реал Мадрид — Севилья: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.306.009.50Бонус$9500
    •

    Прогноз: «Реал» сейчас намного сильнее соперника, однако и «Севилья» набрала неплохой ход. Учитывая такое количество кадровых потерь у мадридцев, все может быть.

    Рассмотрим такой вариант, что даже если «Реал» и выиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Севильи» с форой+1,5 за 1.97.

    Прогноз: также предположим, что команды будут играть в атаку, поэтому вполне логичным видится исход, при котором оба коллектива забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вердер — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Унион — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Штутгарт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Пропустит ли «Реал» от «Севильи»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры