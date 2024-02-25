25 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Севилью». Начало игры — в 23:00 по мск. «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает главным претендентом на чемпионский титул. По итогам 25 сыгранных матчей в активе мадридцев 62 очка и первая строчка в турнирной таблице.

«Реал» на шесть баллов опережает вторую «Жирону» и на восемь — третью «Барселону». Если не случится ничего экстраординарного, то команда из Мадрида возьмет золотые медали.

«Королевский клуб» смог 53 раза поразить ворота соперника и меньше всех в лиге пропустил — только 16 мячей.

Последние матчи: в последней игре Примеры «Реал»сыграл вничью с «Райо Вальекано», а до этого «сливочные» разгромили «Жирону» (4:0) и поделили очки с «Атлетико» (1:1).

Перед этим же подопечные Карло Анчелотти одолели «Хетафе» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Альмерию» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1).

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Между этими играми был вылет из Кубка Испании от «Атлетико» (2:4), а также победа над «РБ Лейпциг» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер и Джуд Беллингем, а также дисквалифицированные Дани Карвахаль и Эдуарду Камавинга.

Состояние команды: «Реал» проводит феноменальный сезон. Команда уже выиграла Суперкубок страны и может взять еще два других титула.

В чемпионате золотые медали для «королевского клуба» очень вероятны, а вот в Лиге чемпионов, конечно, еще вся борьба впереди.

Что касается кадровых новостей, то во время зимнего трансферного окна состав не претерпел никаких изменений. Все ждут лета и прихода Килиана Мбаппе.

«Севилья»

Турнирное положение: севильцы пока что полностью проваливают сезон. Мало того, что «красно-белые» вылетели из всех турниров, так еще и в чемпионате борются за выживание.

В настоящий момент «нервионцы» имеют в своем активе 24 очка и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. Команда из одноименного города только на 7 баллов опережает зону вылета.

Коллектив из Севильи смог забить 30 мячей, а пропустил целых 37.

Последние матчи: в прошлом туре «Севилья» смогла сыграть вничью с «Валенсией» (0:0), а до этого были победы в матчах с «Атлетиком» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

Перед эти подопечные Кике Санчеса Флореса поделили очки с «Осасуной» (1:1) и крупно уступили «Жироне» (1:5).

Между этими играми также был вылет из Кубка Испании от «Атлетико» (0:1).

Не сыграют: «Севилья» не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Люсьена Агуме, Мариано Диаса, Маркуса Акунью, Доди Лукебакио и Маркана. Также под вопросом выход на поле Эрика Ламелы, Неманьи Гуделя и Ньянзу Куасси.

Состояние команды: после провального старта сезона команда взяла себя в руки и в последних матчах стала добиваться результата и показывать хорошую игру.

Зимой в «Севилью» пришли Алехо Велиз, Матео Мейя, Ганнибал Межбри и Люсьен Агуме.

Покинули же команду только Иван Ракитич, Хуан Гонсалес и Федерико Гаттони.

Статистика для ставок

«Реал» имеет серию из 19 матчей без поражений в Примере

«Севилья» не проигрывает 4 матча подряд в Примере

«Реал» не проигрывает «Севилье» на протяжении 10 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.80, а победа «Севильи» — в 9.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.53, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.50.

Реал Мадрид — Севилья: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.306.009.50Бонус$9500

Прогноз: «Реал» сейчас намного сильнее соперника, однако и «Севилья» набрала неплохой ход. Учитывая такое количество кадровых потерь у мадридцев, все может быть.

Рассмотрим такой вариант, что даже если «Реал» и выиграет, то сделает это минимально.

Ставка: победа «Севильи» с форой+1,5 за 1.97.

Прогноз: также предположим, что команды будут играть в атаку, поэтому вполне логичным видится исход, при котором оба коллектива забьют.

Ставка: обе забьют за 1.92.