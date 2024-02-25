В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге 1, Бундеслиге и Примере. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«ПСЖ» — «Ренн»

Футбол. Чемпионат Франции

«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Нет сомнений, что парижане завоюют очередной чемпионский титул. Сейчас в активе команды 53 очка по итогам 22-х туров.

В феврале «ПСЖ» с учетом всех турниров выиграл пять матчей кряду. Ранее клуб победил «Страсбур» (2:1), «Брест» (3:1), «Лилль» (3:1), «Реал Сосьедад» (2:0) и «Нант» (2:0).

«Ренн» после 22-х игр находится на 7-м месте в таблице. Команда набрала 34 очка. «Ренн» по-прежнему претендует на путевку в Лигу чемпионов — отставание от топ-4 составляет лишь 4 балла.

«Ренн» уже завершил борьбу в Лиге Европы-2023/24. Команда в ответной встрече дома одолела «Милан» со счетом 3:2, но не прошла дальше. В первой игре в Италии французы уступили 0:3.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.44.

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» на этой неделе провела первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ. Команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 1:1.

В 2024 году у «Боруссии» еще не было ни одного поражения. «Шмели» в семи встречах одержали четыре победы и трижды сыграли вничью. На данный момент дортмундская команда находится на 4-й строчке в таблице.

«Хоффенхайм» давно не радовал фанатов победами. Последний раз клуб выигрывал в Бундеслиге еще 8 декабря. Тогда дома был обыгран «Бохум» со счетом 3:1.

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17 февраля «Хоффенхайм» дома уступил «Униону» (0:1). Команде будет сложно реабилитироваться перед фанатами в Дортмунде. «Хоффенхайм» не выигрывает в гостях с 28 октября.

Ставка: Победа «Боруссии» за 1.53.

«Реал» Мадрид — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании

Подопечные Карло Анчелотти споткнулись в прошлом туре из-за усталости. «Реалу» не удалось обыграть «Райо Вальекано» (1:1). Итальянец решил применить ротацию, но резервисты не проявили себя как следует.

У «Реала» по-прежнему есть кадровые проблемы. В лазарете находятся Беллингем, Рюдигер, Алаба, Милитао и Куртуа. Кроме того, дисквалифицированы Карвахаль и Камавинга.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» может завершить сезон в середине таблицы. Кике Санчес Флорес улучшил ситуацию. Запас от зоны вылета выглядит вполне комфортным. Сейчас отрыв от 17-го места увеличился до семи очков.

Ранее «Севилья» набрала 8 очков за четыре тура. Но букмекеры не верят в то, что команда завоюет очки в Мадриде. Гостей не стоит недооценивать. Вряд ли «Реал» сможет легко победить.

Ставка: Обе забьют за 1.90.

Общий коэффициент — 4.18.