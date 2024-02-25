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    Ван Дейк выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Челси»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ливерпуль
    Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль».

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг, Джексон.

    «Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Гакпо, Диас.

  • «Челси» — «Ливерпуль». Онлайн
  • Онлайн-трансляция финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем»
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    • Матч между этими командами состоится 25-го февраля в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В английской Премьер-лиге «Челси» занимает 11-е место с 35-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 1-й позиции (60 баллов).

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