Ван Дейк выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Челси»

Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка английской лиги

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг, Джексон.

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Гакпо, Диас.

Матч между этими командами состоится 25-го февраля в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В английской Премьер-лиге «Челси» занимает 11-е место с 35-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 1-й позиции (60 баллов).