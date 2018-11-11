«Краснодар» крупно выиграл у «Енисея»

Виктор Классон
ФК «Краснодар»
Краснодарцы одержали победу со счетом 3:0
На 76-й минуте матча Юрий Газинский открыл счет, на 70-й минуте Виктор Классон отличился после паса Ари. На 85-й минуте матча сильным ударом метров с двадцати пяти преимущество хозяев увеличил Шарль Каборе.
«Краснодар» набрал 26 очков и после своего матча вышел на второе место. «Енисей», у которого в активе 6 очков, идет последним. Красноярцы продлили серию без побед в РПЛ до девяти матчей.
РПЛ. 14-й тур
«Краснодар» — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (0:0)
Голы: Газинский, 60 (1:0). Классон, 70 (2:0). Каборе, 85 (3:0)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Марков, Каборе, Газинский (Шишкин, 86), Перейра (Куэва, 78), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 78), Ари, Классон«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Торбинский (Комков, 66), Огуде, Саркисов (Комолов, 29), Зотов, Кутьин (Обрадович, 61)Предупреждения: Торбинский, 18. Спаич, 22