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    «Краснодар» крупно выиграл у «Енисея»

    Краснодар Енисей Футбол России РПЛ Календарь РФПЛ
    В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал «Енисей».

    Виктор Классон
    Виктор Классон
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    Краснодарцы одержали победу со счетом 3:0

    На 76-й минуте матча Юрий Газинский открыл счет, на 70-й минуте Виктор Классон отличился после паса Ари. На 85-й минуте матча сильным ударом метров с двадцати пяти преимущество хозяев увеличил Шарль Каборе.

    «Краснодар» набрал 26 очков и после своего матча вышел на второе место. «Енисей», у которого в активе 6 очков, идет последним. Красноярцы продлили серию без побед в РПЛ до девяти матчей.

    РПЛ. 14-й тур
    «Краснодар» — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (0:0)
    Голы: Газинский, 60 (1:0). Классон, 70 (2:0). Каборе, 85 (3:0)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Марков, Каборе, Газинский (Шишкин, 86), Перейра (Куэва, 78), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 78), Ари, Классон«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Торбинский (Комков, 66), Огуде, Саркисов (Комолов, 29), Зотов, Кутьин (Обрадович, 61)Предупреждения: Торбинский, 18. Спаич, 22
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