«Краснодар» крупно выиграл у «Енисея»

В матче 14-го тура Российской Премьер-лигипринимал

Краснодарцы одержали победу со счетом 3:0

На 76-й минуте матча Юрий Газинский открыл счет, на 70-й минуте Виктор Классон отличился после паса Ари. На 85-й минуте матча сильным ударом метров с двадцати пяти преимущество хозяев увеличил Шарль Каборе.

«Краснодар» набрал 26 очков и после своего матча вышел на второе место. «Енисей», у которого в активе 6 очков, идет последним. Красноярцы продлили серию без побед в РПЛ до девяти матчей.