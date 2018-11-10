Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Вердер»

Менхенгладбахскаяодержала гостевую победу над бременским(3:1) в матче 11-го тура Бундеслиги.

В составе победителей встречи хет-трик оформил Алассан Плеа, забив мячи на 39-й, 48-й и 52-й минутах.

За хозяев поля голом отметился на 59-й минуте Нури Шахин.

«Боруссия» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Вердер» расположился на седьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В параллельном матче «Хоффенхайм» на своем поле обыграл «Аугсбург» — 2:1.

В составе хозяев мячи забили Андрей Крамарич (65-я минута) и Рейсс Нельсон (85). За гостей отличился Альфред Финнбогасон (69).

После 11 туров бундеслиги «Хоффенхайм» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Аугсбург» с 13 баллами идет на 10-й строчке.

В других матчах 11-го тура «Майнц» в гостях одержал победу над «Фрайбургом» (3:1), «Фортуна» дома оказалась сильнее «Герты» (4:1), «Штутгарт» на выезде взял верх над «Нюрнбергом» (2:0). 0