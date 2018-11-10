Черышев, Головин и Фернандес могут сыграть со Швецией

В связи с полученными травмами тренерский штаб национальной командыво главе соточно не сможет рассчитывать в матче сна трех игроков, сообщает пресс-служба РФС.

Александр Головин и Денис Черышев rfs.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Речь идет о защитнике ЦСКА Мариу Фернандесе, а также полузащитниках Денисе Черышеве («Валенсия») и Александре Головине («Монако»).

Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов.

Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть в матче Лиги наций УЕФА против Швеции. 0