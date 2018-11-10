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    Черышев, Головин и Фернандес могут сыграть со Швецией

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    В связи с полученными травмами тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым точно не сможет рассчитывать в матче с Германией на трех игроков, сообщает пресс-служба РФС.

    Александр Головин и Денис Черышев
    Александр Головин и Денис Черышев
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    Речь идет о защитнике ЦСКА Мариу Фернандесе, а также полузащитниках Денисе Черышеве («Валенсия») и Александре Головине («Монако»).

    Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов.

    Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть в матче Лиги наций УЕФА против Швеции. 0

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