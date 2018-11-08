«Бавария» — «АЕК»: счет матча 2:0, обзор голов

«Бавария» — «АЕК»
uefa.com
Счет матче был открыт на 31-й минуте, когда в ворота греков был назначен пенальти за фол Чосича на Левандовском. Сам Роберт и реализовал одиннадцатиметровый.
А на 71-й минуте немецкий клуб удвоил свое преимущество. Киммих исполнил угловой, а Роберт Левандовский аккуратно переправил мяч в ворота из вратарской зоны.
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В другом матче группы Е лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» — 1:1.
Группа Е: 1. «Бавария» — 10 очков, 2. «Аякс» — 8, 3. «Бенфика» — 4, 4. «АЕК» — 0.
Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
«Бавария» (Германия) — «АЕК» (Греция) — 2:0 (1:0)
Голы: Левандовски, 31 — с пенальти (1:0). Левандовски, 71 (2:0)«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Рибери (Рафинья, 84), Хави Мартинес, Мюллер, Гнабри (Ренату Санчеш, 87), Горецка, Левандовски (Вагнер, 90+1)АЕК: Баркас, Чигринский, Чосич, Хулт, Бакакис, Лампропулос, Манталос (Бойе, 79), Алеф (Моран, 67), Симоэш, Галанопулос (Галу, 78), ПонсеПредупреждения: Чосич, 29. Симоэш, 64. Лампропулос, 67