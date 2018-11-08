«Бавария» — «АЕК»: счет матча 2:0, обзор голов

Мюнхенскаяна своем поле обыграла афинский(2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

Счет матче был открыт на 31-й минуте, когда в ворота греков был назначен пенальти за фол Чосича на Левандовском. Сам Роберт и реализовал одиннадцатиметровый.

А на 71-й минуте немецкий клуб удвоил свое преимущество. Киммих исполнил угловой, а Роберт Левандовский аккуратно переправил мяч в ворота из вратарской зоны.

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В другом матче группы Е лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» — 1:1.

Группа Е: 1. «Бавария» — 10 очков, 2. «Аякс» — 8, 3. «Бенфика» — 4, 4. «АЕК» — 0.