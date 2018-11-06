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    Киммих: Мы хотим стать победителями группы

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    Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с АЕК.

    Джошуа Киммих
    Джошуа Киммих
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    «Бавария» делит первое место с «Аяксом» в рамках группы Е, набрав 7 очков в трех матчах. АЕК располагается на последнем месте, не набрав ни одного очка.

    «Мы хотим выиграть группу. В Афинах мы были лучшей командой, но нам не удалось забить столько, сколько мы могли. Это наша проблема. В обороне мы практически ничего не позволяли сопернику.

    Мы хотим завтра сыграть на ноль. Если мы подойдем к игре с полной концентрацией, то я уверен, что завтра мы сможем одержать уверенную победу.

    Мы должны вернуть ту легкость, что у нас была. У нас есть четкий план и теперь нужно воплотить в его жизнь», — приводит пресс-служба клуба слова Киммиха. 0

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