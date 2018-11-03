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    «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Рома Календарь Серии А
    Римская «Рома» на выезде сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

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    На 30-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол Ольсена против Симеоне в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал французский хавбек Жордан Верету.

    Отыграться римлянам удалось на 85-й минуте. Забыли «фиалки» про Коларова на фланге, который выполнил подачу в штрафную. Лафон кулаками выбил сферу на линию штрафной, откуда Алессандро Флоренци отправил сферу в угол ворот.

    После этой игры «Рома», имея в активе 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» набрала 18 очков и поднялась на четвертую строчку в чемпионате.

    Напомним, что «Рома» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В матче 3-го тура армейцы в гостях уступили итальянскому клубу со счетом 0:3.

    Вторая встреча между командами состоится в ближайшую среду, 7 ноября, в Москве. 0

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