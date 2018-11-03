Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Люка Динь, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Бернард, Richarlison.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Beram Kayal, Alireza Jahanbakhsh, Jose Izquierdo, Соломон Марч, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 3:1. 0