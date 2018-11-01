«Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» одержали победы в Кубке лиги

Лондонскийобыграл на своём поле(3:2) в матче 4-го раунда Кубка английской лиги.

В составе победителей победный гол на 41-й минуте забил Сеск Фабрегас, ещё два гола в свои ворота провели футболисты «Дерби Каунти» Фикайо Томори (5) и Ричард Кио (21).

За «Дерби» голы в ворота «Челси» забили Джек Мэрриот (9) и Мартин Уогхорн (27).

В параллельном матче «Тоттенхэм Хотспур» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:1.

Дубль в составе «шпор» оформил Сон Хын Мин, поразивший ворота соперника на 16-й и 54-й минутах. Ещё один мяч записал на свой счёт Фернандо Льоренте на 75-й минуте.

Единственный гол «молотобойцев» забил на 71-й минуте Лукас Перес.

В ещё одной встрече Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» на своём поле обыграл «Блэкпул» со счётом 2:1.

Голы за «канониров» забили Штефан Лихтштайнер (33) и Эмиль Смит (50). На 66-й минуте один мяч отквитал Поди О'Коннор.

Отметим, что обе команды завершали матч вдесятером после удалений игроков во втором тайме. У «Арсенала» на 56-й минуте был удален хавбек Маттео Гюэндузи, а у «Блэкпула» на 84-й минуте красную карточку получил Поди О'Коннор. 0