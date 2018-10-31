Жардим хотел бы зарабатывать в «Спартаке» шесть миллионов евро

«Спартак» через генерального секретаря Профессионального союза футболистов и тренероввыходил на связь с агентом португальского тренера сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно изданию, московский клуб хотел узнать, готов ли Жардим поработать в России.

Португалец озвучил условие по зарплате: шесть миллионов евро в год. Кроме того, в его требования входит определенный уровень команды, которую он примет. В связи с этим тренер будет рассчитывать на усиление.

В «Спартаке» по этой причине рассудили, что сотрудничество с Жардимом на данный момент невозможно.

Напомним, что «красно-белые» остались без главного тренера после увольнения Массимо Карреры. 0