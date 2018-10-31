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    Жардим хотел бы зарабатывать в «Спартаке» шесть миллионов евро

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    «Спартак» через генерального секретаря Профессионального союза футболистов и тренеров Николая Грамматикова выходил на связь с агентом португальского тренера Леонарду Жардима, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим
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    Как стало известно изданию, московский клуб хотел узнать, готов ли Жардим поработать в России.

    Португалец озвучил условие по зарплате: шесть миллионов евро в год. Кроме того, в его требования входит определенный уровень команды, которую он примет. В связи с этим тренер будет рассчитывать на усиление.

    В «Спартаке» по этой причине рассудили, что сотрудничество с Жардимом на данный момент невозможно.

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