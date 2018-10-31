Жардим хотел бы зарабатывать в «Спартаке» шесть миллионов евро

Леонарду Жардим
independent.co.uk
Как стало известно изданию, московский клуб хотел узнать, готов ли Жардим поработать в России.
Португалец озвучил условие по зарплате: шесть миллионов евро в год. Кроме того, в его требования входит определенный уровень команды, которую он примет. В связи с этим тренер будет рассчитывать на усиление.
В «Спартаке» по этой причине рассудили, что сотрудничество с Жардимом на данный момент невозможно.
Напомним, что «красно-белые» остались без главного тренера после увольнения Массимо Карреры. 0