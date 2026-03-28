«Родина» застолбит вторую строчку за собой?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.94

29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Урал». Матч начнется в 19:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Родина — Урал с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» идет на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 46 очков. Общая разница мячей — 39:21.

Последние матчи: в последнем матче московская команда смогла заработать 12 победу в сзеоне. Клуб разгромил «Чайку» со счетом 5:2.

Ранее «Родина» поделила очки с хабаровским «СКА», завершив поединок со счетом 2:2, и смогла обыграть «Торпедо» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» хочет в РПЛ и показывает это во второй половине сезона. У команды безумная серия из 16 матчей без поражений: девять побед и шесть встреч вничью. Москвичи подходят к встрече с мотивацией закрепить за собой вторую строчку ФНЛ.

«Ура»

Турнирное положение: «Урал» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 13 побед, шесть матчей вничью и шесть поражений. Это позволило команде набрать 45 очков после 25 туров.

Последние матчи: в последнем поединке уральская команда проиграла красноярскому «Енисею». Матч завершился со счетом 2:4.

Ранее «Урал» смог обыграть тульский «Арсенал» со счетом 2:0 и поделил очки с волгоградским «Ротором», завершив поединок со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» упустил вторую строчку ФНЛ, начав вторую часть сезона с одной победы в последних четырех матчах. Однако это вопрос всего одного балла, но стоит отметить, что «Урал» не смотрится так же грозно, как это было в начале сезона.

Статистика для ставок