29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Урал». Матч начнется в 19:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Родина — Урал с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» идет на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 46 очков.  Общая разница мячей — 39:21.

Последние матчи: в последнем матче московская команда смогла заработать 12 победу в сзеоне.  Клуб разгромил «Чайку» со счетом 5:2.

Ранее «Родина» поделила очки с хабаровским «СКА», завершив поединок со счетом 2:2, и смогла обыграть «Торпедо» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» хочет в РПЛ и показывает это во второй половине сезона.  У команды безумная серия из 16 матчей без поражений: девять побед и шесть встреч вничью.  Москвичи подходят к встрече с мотивацией закрепить за собой вторую строчку ФНЛ.

«Ура»

Турнирное положение: «Урал» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 13 побед, шесть матчей вничью и шесть поражений.  Это позволило команде набрать 45 очков после 25 туров.

Последние матчи: в последнем поединке уральская команда проиграла красноярскому «Енисею».  Матч завершился со счетом 2:4.

Ранее «Урал» смог обыграть тульский «Арсенал» со счетом 2:0 и поделил очки с волгоградским «Ротором», завершив поединок со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» упустил вторую строчку ФНЛ, начав вторую часть сезона с одной победы в последних четырех матчах.  Однако это вопрос всего одного балла, но стоит отметить, что «Урал» не смотрится так же грозно, как это было в начале сезона.

Статистика для ставок

  • «Родина» не проигрывает в 16 матчах подряд

  • «Урал» пропустил шесть мячей в последних четырех матчей

  • в матче первого круга «Родина» проиграла «Уралу» со счетом 1:2 /UL>

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.30.  Ничья оценена в 3.15, победа оппонента — 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.60.

    Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить минимум по одному мячу в поединке.  Это основная ставка.

    Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу хозяев.  «Родина» на ходу, и команде вполне по силам продлить серию без поражений.

