29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Урал». Матч начнется в 19:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Родина — Урал с коэффициентом для ставки за 1.94.
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» идет на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 46 очков. Общая разница мячей — 39:21.
Последние матчи: в последнем матче московская команда смогла заработать 12 победу в сзеоне. Клуб разгромил «Чайку» со счетом 5:2.
Ранее «Родина» поделила очки с хабаровским «СКА», завершив поединок со счетом 2:2, и смогла обыграть «Торпедо» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Родина» хочет в РПЛ и показывает это во второй половине сезона. У команды безумная серия из 16 матчей без поражений: девять побед и шесть встреч вничью. Москвичи подходят к встрече с мотивацией закрепить за собой вторую строчку ФНЛ.
«Ура»
Турнирное положение: «Урал» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 13 побед, шесть матчей вничью и шесть поражений. Это позволило команде набрать 45 очков после 25 туров.
Последние матчи: в последнем поединке уральская команда проиграла красноярскому «Енисею». Матч завершился со счетом 2:4.
Ранее «Урал» смог обыграть тульский «Арсенал» со счетом 2:0 и поделил очки с волгоградским «Ротором», завершив поединок со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Урал» упустил вторую строчку ФНЛ, начав вторую часть сезона с одной победы в последних четырех матчах. Однако это вопрос всего одного балла, но стоит отметить, что «Урал» не смотрится так же грозно, как это было в начале сезона.
Статистика для ставок
- «Родина» не проигрывает в 16 матчах подряд
- «Урал» пропустил шесть мячей в последних четырех матчей
- в матче первого круга «Родина» проиграла «Уралу» со счетом 1:2 /UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.30. Ничья оценена в 3.15, победа оппонента — 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.60.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить минимум по одному мячу в поединке. Это основная ставка.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу хозяев. «Родина» на ходу, и команде вполне по силам продлить серию без поражений.
