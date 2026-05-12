13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Кызылжар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Женис — Кызылжар с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» ходит в середняках чемпионата.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Женис» на 3 очка отстает от медальной зоны.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Женис» переиграл «Жетысу» (3:2).

До того команда сумела одолеть «Тобол» (1:0).  Плюс поединок с «Окжетпесом» завершился викторией (3:2).

В пяти своих последних матчах «Женис» победил 4 раза.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Женис» нынче прибавил в плане результатов.  Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Женис» традиционно неудачно противостоит «Кызылжару».  В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» начал чемпионат не столь продуктивно.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Кызылжар» на 5 очков отстает от топ-3.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кызылжар» был бит «Астаной» (1:2).

До того команда досадным образом уступила «Окжетпесу» (0:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Иртышу» (2:1).

При этом «Кызылжар» в 5 своих последних поединках победил 2 раза.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кызылжар» нынче выглядит бледновато.  Команда уступила в двух своих последних поединках.

При этом «Кызылжар» имеет относительно надежные тылы.  Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда весьма скромно выступает на полях соперников.  В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Кызылжар» добыл лишь 4 очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Женис» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42.  Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 2.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.78 и 1.93.

Прогноз: «Женис» нынче выглядит выгодно, тогда как «Кызылжар» крайне нестабилен.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Женис» победил в 3 своих последних матчах
  • «Кызылжар» не столь успешно выступает на полях соперников
  • Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч
  • «Кызылжар» проигрывает каждый второй свой поединок
  • «Женис» не пропускал в двух своих последних домашних матчах