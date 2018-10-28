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    Гончаренко: Раньше Дзагоев мог решать исходы матчей, но сейчас — нет

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    Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после домашней игры с «Краснодаром» (1:2).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, контролировали игру и после забитого мяча. Но вышедшие на замену игроки не попали в игру.

    Не было ни отбора, ни начала атаки, давление усиливается в такой ситуации. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы и так смотрелись неплохо.

    Наверное, тускловато смотрелись и мы, и "Краснодар", хотя у нас было на два дня больше на подготовку.

    Пока ребятам не хватает опыта игры на нескольких фронтах, и плюс сказывается несыгранность. Все это и сказалось.

    Конечно, дома проигрывать всегда неприятно. Но каждая отдельная игра — это своя история. О системе говорить можно, но это неправильно.

    "Ростов" и "Локомотив" играли открыто, а сегодня была атака на атаку. Так что системы здесь нет.

    В записках мы показываем, как перестраиваемся. Взаимопонимания не хватает, поэтому приходится писать и показывать.

    Мы все ждем, что Дзагоев вернется в прежнюю форму и будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда он мог решить исход матча.

    В предыдущие сезоны он это мог, но сейчас он не в такой форме. Он здоров, так что вопрос только в том, как скоро он наберет оптимальные кондиции.

    Можно говорить о заменах, но многие игроки тускло смотрелись. Тот же Федя был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась.

    Вопрос не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли хуже», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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