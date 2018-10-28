Гончаренко: Раньше Дзагоев мог решать исходы матчей, но сейчас — нет

Главный тренер ПФК ЦСКАподелился впечатлениями после домашней игры с(1:2).

«Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, контролировали игру и после забитого мяча. Но вышедшие на замену игроки не попали в игру.

Не было ни отбора, ни начала атаки, давление усиливается в такой ситуации. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы и так смотрелись неплохо.

Наверное, тускловато смотрелись и мы, и "Краснодар", хотя у нас было на два дня больше на подготовку.

Пока ребятам не хватает опыта игры на нескольких фронтах, и плюс сказывается несыгранность. Все это и сказалось.

Конечно, дома проигрывать всегда неприятно. Но каждая отдельная игра — это своя история. О системе говорить можно, но это неправильно.

"Ростов" и "Локомотив" играли открыто, а сегодня была атака на атаку. Так что системы здесь нет.

В записках мы показываем, как перестраиваемся. Взаимопонимания не хватает, поэтому приходится писать и показывать.

Мы все ждем, что Дзагоев вернется в прежнюю форму и будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда он мог решить исход матча.

В предыдущие сезоны он это мог, но сейчас он не в такой форме. Он здоров, так что вопрос только в том, как скоро он наберет оптимальные кондиции.

Можно говорить о заменах, но многие игроки тускло смотрелись. Тот же Федя был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась.

Вопрос не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли хуже», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0