«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

Лондонскийсыграл вничью с(2:2) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

Счёт открыл хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич, реализовавший пенальти на 45-й минуте.

В начале второй половины «Арсенал» сумел выйти вперёд благодаря голам полузащитника Гранита Джаки и форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

От поражения хозяев спас Миливоевич, реализовавший второй пенальти на 83-й минуте.

«Арсенал» прервал семиматчевую победную серию в АПЛ и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» прервал серию из трех поражений и расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «канониры» 3 ноября примут «Ливерпуль», а «орлы» на следующий день на выезде сыграют с «Челси».