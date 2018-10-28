ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»«Боруссия» — вновь самая крутая команда Европы
  • 18:49
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
  • 18:39
    • «Челси» на выезде разгромил «Бёрнли»
  • 18:28
    • «Ахмат» разошелся миром с «Динамо»
  • 18:15
    • Ари и Классон — в старте «Краснодара» на матч с ЦСКА
  • 17:42
    • «Автомобилист» в овертайме выиграл у «Спартака»
    Все новости спорта

    «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
    «Арсенал»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счёт открыл хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич, реализовавший пенальти на 45-й минуте.

    В начале второй половины «Арсенал» сумел выйти вперёд благодаря голам полузащитника Гранита Джаки и форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

    От поражения хозяев спас Миливоевич, реализовавший второй пенальти на 83-й минуте.

    «Арсенал» прервал семиматчевую победную серию в АПЛ и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» прервал серию из трех поражений и расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.

    В следующем туре «канониры» 3 ноября примут «Ливерпуль», а «орлы» на следующий день на выезде сыграют с «Челси».

    АПЛ. 10-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 2:2 (1:0)
    Голы: Миливоевич, 45+1 — с пенальти (1:0). Джака, 51 (1:1). Обамеянг, 56 (1:2). Миливоевич, 83 — с пенальти (2:2)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Майер, 61), Куяте (Панчеон, 88), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Серлот, 64), Заа«Арсенал»: Лено, Мустафи, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Холдинг, Езил (Уэлбек, 68), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг (Рэмси, 78), ИвобиПредупреждения: Айю, 8. Лихтштайнер, 79. Гендузи, 90+4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Де Хеа — светлое пятно на фоне кошмаров «МЮ». Он уже среди великих
  • Вчера в 20:35
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч будет не грубым
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ждем феерии голов в Бремене
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 11.00
    •
  • Пора «Милану» побеждать
  • «Милан» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Елизавета Туктамышева Прочие Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных парКраткие итоги Гран-при Канады по фигурному катанию 11:500
  • 17:00
    • «Салават Юлаев» дома обыграл «Витязь»
  • 16:13
    • СМИ: «Спартак» проведет переговоры с Карпиным
  • 15:56
    • «Локомотив» одержал крупную победу в Красноярске
    Радость Артемия Панарина Хоккей НХЛ. Победный гол Панарина, три очка Малкина и дубль ТарасенкоПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 09:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Арсенал» побеждать?
  • 4.95
    •
  • 19:14
    • «Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с «Удинезе»
  • 19:04
    • «Йокерит» обыграл «Северсталь» в Таллине
  • 18:57
    • «Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»
    «Адмирал» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. Победы «Ак Барса» и «Автомобилиста», СКА встретится со «Слованом»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 октября 17:450
  • 13:38
    • Источник: на борту вертолета владельца «Лестера» находилось пять человек
  • 16:41
    • «Барыс» разобрался с «Сибирью»
  • 16:23
    • «Спартак-2» и «Томь» сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие