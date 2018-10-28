«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Арсенал»
twitter.com/Arsenal/
Счёт открыл хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич, реализовавший пенальти на 45-й минуте.
В начале второй половины «Арсенал» сумел выйти вперёд благодаря голам полузащитника Гранита Джаки и форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
От поражения хозяев спас Миливоевич, реализовавший второй пенальти на 83-й минуте.
«Арсенал» прервал семиматчевую победную серию в АПЛ и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» прервал серию из трех поражений и расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.
В следующем туре «канониры» 3 ноября примут «Ливерпуль», а «орлы» на следующий день на выезде сыграют с «Челси».
АПЛ. 10-й тур
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 2:2 (1:0)
Голы: Миливоевич, 45+1 — с пенальти (1:0). Джака, 51 (1:1). Обамеянг, 56 (1:2). Миливоевич, 83 — с пенальти (2:2)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Майер, 61), Куяте (Панчеон, 88), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Серлот, 64), Заа«Арсенал»: Лено, Мустафи, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Холдинг, Езил (Уэлбек, 68), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг (Рэмси, 78), ИвобиПредупреждения: Айю, 8. Лихтштайнер, 79. Гендузи, 90+4