Примера. «Эспаньол» разошелся миром с «Вальядолидом», «Барселона» примет «Реал»

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С 26 по 28 октября в испанской Примере проходят матчи 10-го тура

В стартовом матче 10-го тура «Вальядолид» принимал «Эспаньол». Матч завершился вничью — 1:1.

Борха Игглесиас вывел гостей вперед на 20-й минуте матча, но Даниэле Верде уже в компенсированное ко второму тайму время спас хозяев от поражения.

«Эспаньол» набрал 18 очков и после своего матча идет вторым, у «Вальядолида» — 16 очков.

Примера. 10-й тур «Вальядолид» — «Эспаньол» — 1:1 (0:1) Голы: Борха Иглесиас, 20 (0:1). Верде, 90+1 (1:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мойяно (Верде, 74), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Иви Лопес, 87), Энес Унал, Суарес (Оскар Плано, 55)«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 66), Серхио Гарсия (Дуарте, 78), Перес (Пьятти, 46), Борха ИглесиасПредупреждения: Кико Оливас, 45+2. Рубен Алькарас, 61. Мичел, 63. Хави Лопес, 73. Вила, 75. Оскар Плано, 90+3

«Жирона» — «Райо Вальекано»

27 октября, 14:00 мск

«Атлетик» — «Валенсия»

27 октября, 17:15 мск

«Сельта» — «Эйбар»

27 октября, 19:30 мск

«Леванте» — «Леганес»

27 октября, 19:30 мск

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»

27 октября, 21:45 мск

«Хетафе» — «Бетис»

28 октября, 14:00 мск

«Реал» — «Барселона»

28 октября, 18:15 мск

«Алавес» — «Вильярреал»

28 октября, 20:30 мск

«Севилья» — «Уэска»

28 октября, 22:45 мск