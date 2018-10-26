Ла Лига оспорит в CAS решение ФИФА о запрете проведения матча в США
langrenn.com
Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что совет поддерживает принцип, согласно которому «официальные матчи чемпионата должны проходить в пределах территории, подотчетной соответствующей национальной ассоциации».
«Если мы получим официальное уведомление от ФИФА о запрете на проведение матча, мы немедленно обратимся в Спортивный арбитражный суд», — приводит заявление Ла Лиги агентство.
Ожидается, что ФИФА направит письменное подтверждение данной позиции в КОНКАКАФ и федерациям футбола США и Испании.
В августе Примера подписала контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой некоторое количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке 0