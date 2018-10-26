Руководствоготово оспорить врешение советао запрете на проведение матча чемпионата Испании в США, информирует агентство Associated Press.

Ла Лига оспорит в CAS решение ФИФА о запрете проведения матча в США langrenn.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что совет поддерживает принцип, согласно которому «официальные матчи чемпионата должны проходить в пределах территории, подотчетной соответствующей национальной ассоциации».

«Если мы получим официальное уведомление от ФИФА о запрете на проведение матча, мы немедленно обратимся в Спортивный арбитражный суд», — приводит заявление Ла Лиги агентство.

Ожидается, что ФИФА направит письменное подтверждение данной позиции в КОНКАКАФ и федерациям футбола США и Испании.

В августе Примера подписала контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой некоторое количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке 0