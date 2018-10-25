«Байер» проиграл в Цюрихе, «Лудогорец» поделил очки с АЕК

Леверкузенскийпотерпел гостевое поражение от(2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В составе «Цюриха» точными ударами отметились Антонио Маркезано (44), Тони Домджони (59) и Стивен Одей (78), а за «Байер» дважды отличился Карим Беллараби (49, 53).

В другом матче группы А «АЕК Ларнака» на своем поле сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» — 1:1.

Счет на 7-й минуте открыл конголезский нападающий гостей Йоди Лукоки. На 25-й минуте в ворота «Лудогорца» был назначен пенальти, который реализовал Хорхе Авельянеда.

Группа А: 1. «Цюрих» — 9 очков, 2. «Байер» — 6, 3. «Лудогорец» — 1, 4. «АЕК Ларнака» — 1 0