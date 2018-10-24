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    «Тоттенхэм» упустил победу над ПСВ

    ПСВ — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

    Лига чемпионов ПСВ Тоттенхэм Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    «Тоттенхэм» сыграл вничью с ПСВ в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лукас Моура и Сон Хын Мин
    Лукас Моура и Сон Хын Мин
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    Встреча группы B, которая прошла в Эйндховене, завершилась со счетом 2:2.

    Чемпионы Нидерландов открыли счет на 30-й минуте, когда Ирвинг Лосано вышел на свидание с вратарем, убежав от защитника, после чего перекинул мяч через Уго Льориса.

    «Шпоры» отыгрались спустя девять минут. Кристиан Эриксен сделал пас на правый край штрафной на Кирана Триппьера, тот прострелил на Лукаса Моуру, бразилец пробил в касание, мяч задел игрока ПСВ и влетел в сетку.

    На 54-й минуте лондонцы получили минимальный перевес. Гарри Кейн точно пробил головой, замкнув на дальней штанге навес от Эриксена.

    «Тоттенхэм» доигрывал встречу вдесятером. На 79-й минуте прямую красную карточку получил Уго Льорис за фол на Лосано.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом за три минуты до конца игрового времени. Пабло Росарио нанес удар с линии штрафной, мяч прилетел к Люку де Йонгу, который удачно подставил ногу и поразил ворота Михела Ворма.

    Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
    ПСВ — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 — 29 Лосано, 1:1 — 39 Лукас Моура, 1:2 — 54 Кейн, 2:2 — 87 де ЙонгПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Росарио, Хендрикс, Перейро (Гакпо, 83), Лосано, Мален, де Йонг«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 64), Дайер, Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Сон Хын Мин (Ворм, 81), КейнПредупреждения: Дембеле (20), Тасенде (59), Думфрис (90+1), Росарио (90+5)Удаление: Льорис (79)

    Команды набрали по одному баллу в трех матчах. В следующем туре они сыграют в столице Англии. 0

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