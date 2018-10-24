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    Почеттино: Ничья с ПСВ« почти не оставляет нам шансов на выход в плей-офф

    Тоттенхэм Лига чемпионов ПСВ Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказал мнение о результате матча с «ПСВ Эйндховен» (2:2) в Лиге чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    «Испытываю не самые приятные чувства. Думаю, мы заслуживали победы. Мы сделали все, чтобы победить, но в конце концов сыграли вничью.

    Сложно оценивать игру — так много событий произошло за 90 или 95 минут. Иногда нам нужно понимать, что футбол есть футбол.

    У нас были лучшие моменты, мы контролировали игру и сделали все, чтобы победить. В футбол нужно забить больше мячей, чем соперник. Нам это не удалось.

    Этот результат оставляет нам минимальные шансы выйти в следующую стадию Лиги чемпионов. Шансов почти нет. Посмотрим, что будет в матчах с "Барселоной" и "Интером".

    Одно очко в трех матчах — это будет очень непросто», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. 0

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