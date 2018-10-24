Почеттино: Ничья с ПСВ« почти не оставляет нам шансов на выход в плей-офф

Главный тренер «Тоттенхэма»высказал мнение о результате матча с(2:2) в Лиге чемпионов.

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«Испытываю не самые приятные чувства. Думаю, мы заслуживали победы. Мы сделали все, чтобы победить, но в конце концов сыграли вничью.

Сложно оценивать игру — так много событий произошло за 90 или 95 минут. Иногда нам нужно понимать, что футбол есть футбол.

У нас были лучшие моменты, мы контролировали игру и сделали все, чтобы победить. В футбол нужно забить больше мячей, чем соперник. Нам это не удалось.

Этот результат оставляет нам минимальные шансы выйти в следующую стадию Лиги чемпионов. Шансов почти нет. Посмотрим, что будет в матчах с "Барселоной" и "Интером".

Одно очко в трех матчах — это будет очень непросто», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. 0