Ковач: В Афинах сложно любой команде

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над греческимв третьем туре группового этапа(2:0).

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«Мы доминировали и в целом показали отличную игру. В Греции очень сложно побеждать со счетом 4:0 или 5:0. В первом тайме нам не удалось реализовать свои моменты, но мы все равно заслужили этот успех», — цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

«Соперник играл от обороны, очень компактно. В такой ситуации надо искать свободные зоны. После перерыва у нас было 5-10 минут пробуксовки, но затем мы вновь взялись за дело. Доволен результатом. Любой команде будет тяжело играть в Афинах». 0