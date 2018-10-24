«Брюгге» — «Монако»: счет 1:1 после первого тайма

Фрагмент матча
twitter.com/clubbrugge
Счет в матче на 32-й минуте открыли «монегаски». Александр Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Мусса Силла, после чего тот умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.
Отыгрались хозяева на 39-й минуте. Прошла подача с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где бразильский нападающий Уэсли выиграл верховое единоборство у Глика и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Монако».
В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» примет на своем поле мадридский «Атлетико». Встреча начнется в 22:00 мск. 0