«Брюгге» — «Монако»: счет 1:1 после первого тайма

Бельгийскийиграет вничью с(1:1) после первого тайма домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/clubbrugge 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 32-й минуте открыли «монегаски». Александр Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Мусса Силла, после чего тот умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Отыгрались хозяева на 39-й минуте. Прошла подача с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где бразильский нападающий Уэсли выиграл верховое единоборство у Глика и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Монако».

В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» примет на своем поле мадридский «Атлетико». Встреча начнется в 22:00 мск. 0