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    «Брюгге» и «Монако» обменялись голами в первом тайме

    «Брюгге» — «Монако»: счет 1:1 после первого тайма

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    Бельгийский «Брюгге» играет вничью с «Монако» (1:1) после первого тайма домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 32-й минуте открыли «монегаски». Александр Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Мусса Силла, после чего тот умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

    Отыгрались хозяева на 39-й минуте. Прошла подача с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где бразильский нападающий Уэсли выиграл верховое единоборство у Глика и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Монако».

    В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» примет на своем поле мадридский «Атлетико». Встреча начнется в 22:00 мск. 0

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