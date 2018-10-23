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    СМИ: «Спартак» вел переговоры с Бердыевым

    Спартак Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Спартак» на прошлой неделе, еще до увольнения главного тренера Массимо Карреры, проводил переговоры с наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым, передает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Ненобель».

    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев
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    Источник также отмечает, что другому, по слухам, кандидату на должность тренера «Спартака» Станиславу Черчесову будет сложно совмещать работу с клубом или покинуть сборную России.

    Напомним, что Бердыев в 2016 году был близок к тому, чтобы возглавить «красно-белых», однако в итоге стороны не пришли к соглашению.

    Вчера, 22 октября, стало известно, что совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

    Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место. 0

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