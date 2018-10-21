Семак: Удаление усложнило нам жизнь, Дриусси виноват

Главный тренерпрокомментировал поражение отв 11-м туре РПЛ (0:1), а также удаление

«Удаление усложнило нам жизнь, пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента когда пропустили. За тем как мы играли после пропущенного мяча я доволен, создавали моменты.

Дриусси? Мы разберемся с этим моментом. Надо посмотреть, что там было, по отношению к кому было направлено недовольство. Судье или нет. Ушел ли мяч в том эпизоде. Катился ли он или нет. С того ли места вводился в игру», — цитирует Семака «Чемпионат».

«В любом случае Дриусси виноват», — также сказал главный тренер питерцев.

Напомним, аргентинец был удален с поля на 37-й минуте матча, заработав вторую желтую карточку. 0