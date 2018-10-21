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    Семак: Удаление усложнило нам жизнь, Дриусси виноват

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» в 11-м туре РПЛ (0:1), а также удаление Себастьяна Дриусси.

    Сергей Семак
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    «Удаление усложнило нам жизнь, пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента когда пропустили. За тем как мы играли после пропущенного мяча я доволен, создавали моменты.

    Дриусси? Мы разберемся с этим моментом. Надо посмотреть, что там было, по отношению к кому было направлено недовольство. Судье или нет. Ушел ли мяч в том эпизоде. Катился ли он или нет. С того ли места вводился в игру», — цитирует Семака «Чемпионат».

    «В любом случае Дриусси виноват», — также сказал главный тренер питерцев.

    Напомним, аргентинец был удален с поля на 37-й минуте матча, заработав вторую желтую карточку. 0

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