Бразильские футболисты победили Саудовскую Аравию

Сборнаянанесла поражение командев товарищеском матче.

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Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе «селесао» отличились Габриэль Жезус и Алекс Сандро, забившие свои голы в концовках каждого из таймов.

Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Мохаммеда Аль-Оваиса на 85-й минуте.

Саудовская Аравия — Бразилия

В другом матче сборная Перу на своем поле разгромила команду Чили – 3:0.

На 64-й минуте автоголом отметился чилийский защитник Энцо Роко. После этого два гола на 75-й и 86-й минутах забил Педро Акино. 0