ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жардим четыре года возглавлял «Монако»Жардим не виноват в неудачах «Монако»
  • 09:03
    • Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellаtor 207
  • 08:53
    • Канделаки продолжит работать на «Матч ТВ»
  • 08:17
    • Бразильские футболисты победили Саудовскую Аравию
  • 08:09
    • Сборная Бельгии обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
  • 19:31
    • «Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд
    Все новости спорта

    Бразильские футболисты победили Саудовскую Аравию

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Саудовской Аравии Сборная Чили Сборная Перу
    Сборная Бразилии нанесла поражение команде Саудовской Аравии в товарищеском матче.

    Футболисты сборной Бразилии
    Футболисты сборной Бразилии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    В составе «селесао» отличились Габриэль Жезус и Алекс Сандро, забившие свои голы в концовках каждого из таймов.

    Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Мохаммеда Аль-Оваиса на 85-й минуте.

    Саудовская Аравия — Бразилия

    В другом матче сборная Перу на своем поле разгромила команду Чили – 3:0.

    На 64-й минуте автоголом отметился чилийский защитник Энцо Роко. После этого два гола на 75-й и 86-й минутах забил Педро Акино. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жардим не виноват в неудачах «Монако»
  • 02:32
    •
  • Прогноз
  • Шотландия — Португалия
  • 4.00
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что принесет встреча лидеров?
  • «Тамбов» — «Спартак-2». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Когда все равно только до поры
  • Словакия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Йокерит» имеет все шансы обыграть на выезде «Нефтехимик»
  • «Нефтехимик» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол Россия — Швеция. Оценки LiveSport.RuРедакция LiveSport.Ru в числах выражает свое впечатление от игры нашей сборной Вчера в 06:511
  • 10:24
    • Шубенков не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева
  • 10:13
    • «СКА-Хабаровск» проиграл дома «Ротору»
  • 08:44
    • Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина, 30 сейвов Варламова и разгром чемпионаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 октября Вчера в 09:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Покажет ли Германия свою силу в Амстердаме?
  • 4.77
    •
  • 08:29
    • Салах получил травму в матче за сборную Египта
  • 19:47
    • Президент «Црвены Звезды»: Договорной матч с ПСЖ — неправда
  • 19:13
    • Платини обратился в суд по делу об отстранении
    Хосе Кальехон Футбол Кто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков ЕвропыРейтинг футболистов, которые создали наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне 11/10/2018 в 21:410
  • 17:08
    • Федерер одолел Нисикори в Шанхае
  • 16:37
    • Анри возглавит «Монако» 15 октября
  • 15:47
    • Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие