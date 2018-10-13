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    Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

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    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал взятие под стражу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    «Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Как публичные люди и законопослушные граждане, они обязаны были соблюдать правила поведения в обществе. По непонятным пока причинам оба футболиста оказались замешанными в потасовках с рукоприкладством. Оба игрока задержаны и находятся под стражей.

    Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдет до суда. Я вот о чем подумал... Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством.

    Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.

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    • Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия», — написал Кадыров на своем канале в Telegram.

    Напомним, что Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Суд арестовал их до 8 декабря. 0

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