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    Лига наций: Португалия обыграла Польшу и другие результаты

    Лига наций Сборная Польши Сборная Португалии Португалия Сборная Румынии Сборная Сербии
    Сборная Португалии на выезде обыграла сборную Польши в рамках Лиги наций.

    Игроки сборной Португалии
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    Португальцы без Криштиану Роналду одержали победу со счетом 3:2.

    У победителей отличились Андре Силва и Бернарду Силва. Еще один гол в собственные ворота забил Камил Глик. В составе хозяев точные удары на счету Кшиштофа Пентека и Якуба Блащиковски.

    Португальцы одержали вторую победу подряд в турнире, а Польша потерпела первое поражение при одной ничьей.

    Лига наций A. Группа 3
    Польша — Португалия — 2:3 (1:2)
    Голы: Пентек, 18 (1:0). Андре Силва, 31 (1:1). Глик, 43 — в свои ворота (1:2). Бернарду Силва, 52 (1:3). Блащиковски, 77 (2:3)Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски (Кендзера, 46), Енджейчик, Беднарек, Крыховяк, Клих (Блащиковски, 63), Зелиньски, Кужава (Грощицки, 64), Левандовски, ПентекПортугалия: Руй Патрисиу, Пепе, Мариу Руй, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пиззи (Ренату Санчеш, 74), Виллиам Карвалью, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 90), Невеш, Рафа Силва (Данилу Перейра, 84), Андре СилваПредупреждения: Андре Силва, 37. Клих, 48. Крыховяк, 62. Виллиам Карвалью, 67. Пепе, 74. Бернарду Силва, 78

    Другие результаты Лиги наций

    Израиль — Шотландия — 2:1
    Литва — Румыния — 1:2
    Черногория — Сербия — 0:2
    Фарерские острова — Азербайджан — 0:3
    Косово — Мальта — 3:1 0

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