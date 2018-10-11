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    Кокорин и Мамаев обжалуют решение суда

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обжалуют решение суда, который приговорил их к заключению под стражей до 8 декабря.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Об этом заявили адвокаты футболистов, передает «Чемпионат».

    «Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведем более серьезные доводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения. Кокорин чувствует себя удовлетворительно. Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем», — сказал адвокат Кокорина Олег Попов.

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    • «Данное решение излишне жесткое, не соответствует степени того деяния, в котором подозревается Павел. У нас есть основания заявить о его непричастности к хулиганству, это подтверждается видеозаписью. Решение, безусловно, будем обжаловать, оно необоснованно и несправедливо.

    Павел высказал свою позицию, заявил, что готов загладить причиненный вред, возместить ущерб, который готов принять потерпевший. Просили следование донести до нас сведения о готовности или не готовности идти на примирение», — отметил представитель Мамаева Игорь Бушманов.

    Также стало известно, что Кокорин и Мамаев проведут два месяца в СИЗО «Бутырка».

    Напомним, футболисты проходят как подозреваемые по уголовному делу об избиении людей в центре Москвы, в результате которого пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. 0

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